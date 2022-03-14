Защитник «Динамо» Андрей Миронов поделился эмоциями после победы в решающем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ над «Северсталью» (2:1).

«Тяжелая валидольная серия, Еремушка — умница. Впереди все самое интересное. Мы и сами понимаем, что из-за удалений ломаем себе игру, тратим много сил и нервов. Больше 100 минут нахватали за семь матчей. Разговариваем после каждого матча об этом, будем исправлять», — цитирует Миронова сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу московского клуба, следующим соперником которого в плей-офф будет ЦСКА.