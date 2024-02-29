Шаров — о серии с «Трактором»: «Мы понимаем, насколько это серьезный соперник и просто не будет»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал об адаптации в уфимском клубе и подготовке к плей-офф КХЛ.

— Да, привыкать пришлось долго, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. — Мне кажется, отличается не только стиль, но и предсезонная подготовка, тренировки. Все-таки скорости «Салавата» гораздо выше, чем у «Сибири». Сейчас я уже ко всему привык, адаптировался. Все стало привычно и хорошо.

— В чем главное преимущество системы «Салавата Юлаева»?

— Сейчас самым главным преимуществом является то, что в «Салавате» позволяют и нападающим, и защитникам смело играть как в атаке, так и в обороне. Если сравнивать с «Сибирью», то там защитникам запрещалось подключаться вперед. Конечно, в игре этого не хватало. В Уфе в этом плане все гораздо свободнее. Мы все знаем, какие и у кого цели и требования, поэтому стараемся все выполнять.

— Какие были эмоции, когда узнали, что в первом раунде соперником будет «Трактор»?

— Особо не было эмоций, мы понимали заранее, что в плей-офф попадем с челябинцами. Так и получилось, поэтому отреагировали спокойно. Мы понимаем, насколько это серьезный соперник и просто не будет. Поэтому готовимся.

— Какие главные сильные качества «Трактора» можете выделить?

— Сильных качеств много. Хороших исполнителей в атаке и обороне — тоже. В плей-офф один момент может все решить, поэтому наша задача — не дать им возможности показать свой лучший хоккей и вырваться вперед.

В первом раунде плей-офф «Салават» встретится с «Трактором». Первый матч пройдет сегодня, 29 февраля в Уфе и начнется в 17.00 мск.