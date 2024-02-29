Шаров — о серии с «Трактором»: «Мы понимаем, насколько это серьезный соперник и просто не будет»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Шаров рассказал об адаптации в уфимском клубе и подготовке к плей-офф КХЛ.
— Да, привыкать пришлось долго, — приводит слова Шарова официальный сайт клуба. — Мне кажется, отличается не только стиль, но и предсезонная подготовка, тренировки. Все-таки скорости «Салавата» гораздо выше, чем у «Сибири». Сейчас я уже ко всему привык, адаптировался. Все стало привычно и хорошо.
— В чем главное преимущество системы «Салавата Юлаева»?
— Сейчас самым главным преимуществом является то, что в «Салавате» позволяют и нападающим, и защитникам смело играть как в атаке, так и в обороне. Если сравнивать с «Сибирью», то там защитникам запрещалось подключаться вперед. Конечно, в игре этого не хватало. В Уфе в этом плане все гораздо свободнее. Мы все знаем, какие и у кого цели и требования, поэтому стараемся все выполнять.
— Какие были эмоции, когда узнали, что в первом раунде соперником будет «Трактор»?
— Особо не было эмоций, мы понимали заранее, что в плей-офф попадем с челябинцами. Так и получилось, поэтому отреагировали спокойно. Мы понимаем, насколько это серьезный соперник и просто не будет. Поэтому готовимся.
— Какие главные сильные качества «Трактора» можете выделить?
— Сильных качеств много. Хороших исполнителей в атаке и обороне — тоже. В плей-офф один момент может все решить, поэтому наша задача — не дать им возможности показать свой лучший хоккей и вырваться вперед.
В первом раунде плей-офф «Салават» встретится с «Трактором». Первый матч пройдет сегодня, 29 февраля в Уфе и начнется в 17.00 мск.
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|7
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|68
|34
|34
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|Динамо Мн
|68
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|69
|9
|Куньлунь РС
|68
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|43
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|48
|48
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|Счет в серии
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Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -