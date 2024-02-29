«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» в первом раунде плей-офф КХЛ в четверг, 29 февраля. Матч пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», КХЛ ТВ, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Для жителей Башкортостана трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начало эфира — 18.45 по местному времени.

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