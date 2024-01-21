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Сегодня, 08:08

Шарипзянов: «С ЦСКА стоит брать пример, как сохранять костяк»

Алина Савинова
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Российский защитник Дамир Шарипзянов ответил на вопрос, похож ли нынешний «Авангард» на команду, которая выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.

«Да я не думаю, что нужно сравнивать команды. Годы разные и команды разные. Многое у нас с тех пор обновилось. Но хочется, чтобы в следующие сезоны сохранялся костяк. И думаю, руководство «Авангарда» к этому идет. Смотря на тот же ЦСКА, то, как они играют, как они выигрывали Кубок Гагарина два года подряд и в финале играли пять сезонов подряд. Наверно, с этого стоит брать пример», — приводят «Известия» слова хоккеиста.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года. На данный момент омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 75 очков за 52 матча.

Источник: https://iz.ru/1637278/aleksei-fomin/s-tcska-stoit-brat-primer-kak-sokhraniat-kostiak
Дамир Шарипзянов
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КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 54 35 19 76
2 Авангард 52 36 16 75
3 Сал. Юлаев 52 32 20 68
4 Автомобилист 55 30 25 66
5 Лада 55 27 28 65
6 Трактор 54 29 25 64
7 Ак Барс 52 30 22 62
8 Нефтехимик 54 22 32 53
9 Амур 52 21 31 51
10 Сибирь 53 21 32 51
11 Барыс 52 19 33 44
12 Адмирал 52 15 37 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 35 17 74
2 Динамо М 53 35 18 74
3 СКА 53 35 18 72
4 Спартак 54 31 23 69
5 Торпедо 52 30 22 63
6 Северсталь 52 27 25 61
7 ЦСКА 52 27 25 58
8 Динамо Мн 52 23 29 51
9 Витязь 53 17 36 41
10 Куньлунь РС 55 17 38 40
11 Сочи 53 15 38 36
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