Шарипзянов: «С ЦСКА стоит брать пример, как сохранять костяк»

Российский защитник Дамир Шарипзянов ответил на вопрос, похож ли нынешний «Авангард» на команду, которая выиграла Кубок Гагарина в 2021 году.

«Да я не думаю, что нужно сравнивать команды. Годы разные и команды разные. Многое у нас с тех пор обновилось. Но хочется, чтобы в следующие сезоны сохранялся костяк. И думаю, руководство «Авангарда» к этому идет. Смотря на тот же ЦСКА, то, как они играют, как они выигрывали Кубок Гагарина два года подряд и в финале играли пять сезонов подряд. Наверно, с этого стоит брать пример», — приводят «Известия» слова хоккеиста.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года. На данный момент омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 75 очков за 52 матча.