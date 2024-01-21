Шарипзянов: «Интересно, как будет выглядеть в этом году перекрестный плей-офф. До конца нет понимания»

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о предстоящем плей-офф в КХЛ.

«На самом деле, интересно, как будет выглядеть в этом году этот перекрестный плей-офф. Наверно, до конца нет понимания, кто, куда и на кого выходит. Так что будет интересно посмотреть. Главное — проходить дальше и смотреть, на кого мы выходим, а не наблюдать, как другие команды играют, а мы отдыхаем», — приводят «Известия» слова хоккеиста.

Шарипзянов выступает за «Авангард» с 2020 года. На данный момент омская команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 75 очков за 52 матча.

В 2022 и 2023 годах Кубок Гагарина выигрывал ЦСКА, который возглавляет Сергей Федоров.