Рыков — о победе над «Сочи»: «Назабивали много голов, порадовали болельщиков — все молодцы»
Форвард «Трактора» Александр Рыков подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:1).
«Хороший матч, назабивали много голов, порадовали болельщиков — все молодцы. Перед вторым периодом тренер просил добавить в реализации, забивать свои моменты и все будет хорошо. Игра нашего звена? Пользуемся своим игровым временем и хорошо, что у нас все получается. Мой гол? Шайба отскочила ко мне, голкипер переместился на меня и ушел за ворота, а я увидел свободный угол и завел. Бурдасова поздравили с 200-м голом? Да, подарили ему шайбу», — приводит слова Рыкова официальный сайт КХЛ.
«Трактор» (64 очка) прервал серию из двух поражений подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Сочи» (36) продолжает замыкать таблицу «Запада» после 53 игр.
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|4
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|23
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
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|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|52
|23
|29
|51
|9
|Витязь
|53
|17
|36
|41
|10
|Куньлунь РС
|55
|17
|38
|40
|11
|Сочи
|53
|15
|38
|36
|21.01
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|21.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|21.01
|15:00
|
Металлург Мг – Северсталь
|- : -
|21.01
|17:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -
|21.01
|17:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|21.01
|17:00
|
Ак Барс – Спартак
|- : -