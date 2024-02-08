Шабанов побил клубный рекорд «Трактора» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Форвард «Трактора» Максим Шабанов забросил шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

23-летний россиянин забил 24-й гол и установил новый рекорд челябинского клуба по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате. В сезоне 2019/20 Лукаш Седлак забил 23 гола.

Также Шабанов набрал 49 очков и повторил рекорд «Трактора» по очкам в течение одной регулярки. В сезоне 2020/21 столько же набрал Томаш Гика.

На данный момент Шабанов провел 58 матчей и набрал 49 (24+25) очков.