«Локомотив» проиграл «Адмиралу», потерпев первое поражение в пяти матчах
«Локомотив» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
У победителей отличились Дмитрий Завгородний и Джованни Фьоре. У хозяев единственную шайбу забросил Рушан Рафиков.
«Локомотив» потерпел первое поражение за последние 5 матчей и с 84 очками в 61 игре занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» набрал 49 очков после 61 матча и располагается на 11-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Завгородний — 5 (Пу), 24:32 — 0:1. Рафиков — 10 (Алексеев, Иванов), 41:26 — 1:1. Фьоре — 12 (Горшков, Берлев), 52:05 — 1:2.
Вратари: Мельничук (57:19) — Демченко.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 42 (11+15+16) — 17 (4+8+5).
Судьи: Кочетов, Шувалов.
8 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5881 зритель.
|Восточная конференция
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|41
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|20
|85
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|38
|22
|82
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|71
|6
|Северсталь
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|31
|29
|70
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
|8.02
|16:30
|
Авангард – Спартак
|3 : 5
|8.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|1 : 2 Б
|8.02
|18:00
|
Лада – Амур
|0 : 1 Б
|8.02
|19:00
|
Витязь – Северсталь
|2 : 1 ОТ
|8.02
|19:00
|
Локомотив – Адмирал
|1 : 2
|8.02
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|2 : 1
|8.02
|19:30
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -