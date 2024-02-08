«Локомотив» проиграл «Адмиралу», потерпев первое поражение в пяти матчах

«Локомотив» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.

У победителей отличились Дмитрий Завгородний и Джованни Фьоре. У хозяев единственную шайбу забросил Рушан Рафиков.

«Локомотив» потерпел первое поражение за последние 5 матчей и с 84 очками в 61 игре занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» набрал 49 очков после 61 матча и располагается на 11-й строчке «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Завгородний — 5 (Пу), 24:32 — 0:1. Рафиков — 10 (Алексеев, Иванов), 41:26 — 1:1. Фьоре — 12 (Горшков, Берлев), 52:05 — 1:2.

Вратари: Мельничук (57:19) — Демченко.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 42 (11+15+16) — 17 (4+8+5).

Судьи: Кочетов, Шувалов.

8 февраля. Ярославль. Арена-2000. 5881 зритель.