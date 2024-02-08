«Амур» в серии буллитов обыграл «Ладу»

«Амур» в серии буллитов обыграл «Ладу» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

В трех периодах команды не забросили ни одной шайбы.

Победный гол у гостей в серии буллитов забил Алекс Бродхерст.

«Амур» набрал 62 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, лишив «Барыс» (46) шансов на выход в плей-офф. У «Лады» 72 очка и седьмая позиция.

В следующем матче «Лада» сыграет со СКА, а «Амур» примет «Трактор». Обе встречи состоятся 13 февраля.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Бродхерст.

Вратари: Подъяпольский — Бобков (60:22 — 60:45, 62:17 — 62:57, 63:46 — 64:19, 65:00).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (4+8+8+3) — 34 (13+8+11+2).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

8 февраля. Тольятти. Лада Арена. 5997 зрителей.