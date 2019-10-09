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Сэйв Самонова признан лучшим по итогам недели в КХЛ

12:45
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КХЛ на официальном сайте опубликовала видео десяти лучших сейвов по итогам прошедшей недели регулярного чемпионата лиги. Первое место в этом списке занял сэйв голкипера «Витязя» Александра Самонова в матче с ЦСКА (2:1).

Все о регулярном чемпионате КХЛ — здесь

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