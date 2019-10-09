Сэйв Самонова признан лучшим по итогам недели в КХЛ

Есть много причин, почему Александр Самонов — лучший вратарь КХЛ на данный момент (КН 0.88, 97.6% ОБ). Этот сэйв в подтверждение.#KHLTop10 спасений 5-й недели: https://t.co/owt6VWbAMe pic.twitter.com/HTeO6gIGiQ