«Северсталь» в овертайме обыграла «Торпедо»

«Северсталь» победила «Торпедо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Кирилл Капустин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Морозов — 1, 3:30 — 0:1. Вихарев — 2 (А. Гареев, Провольнев), 12:26 — 0:2. Марин — 1 (Орлов, Веряев), 13:48 — 1:2. Жафяров — 2 (Ручкин), 50:39 — 2:2. Миле — 3 (Мишарин, Клус), 55:32 — 3:2. Петунин — 2 (Вовченко, Кодола), 56:36 — 3:3. Капустин — 1 (Виттасмяки, Морозов), 64:54 — 3:4.

Вратари: Тихомиров — Подъяпольский.

Штраф: 2 — 12.

Броски: 46 (19+7+15+5) — 29 (8+13+5+3).

Судьи: Гофман, Мочалов.

17 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный»