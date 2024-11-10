«Динамо» Минск — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн
Минское «Динамо» сыграет с «Северсталью» в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на «Минск-Арене» в столице Белоруссии и начнется в 17.10 по московскому времени.
Матч «Динамо» Минск — «Северсталь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. В Белоруссии матчи КХЛ показывает государственный канал «Беларусь 5».
Ключевые события и результат игры «Динамо» Минск — «Северсталь» вы можете найти в нашем матч-центре.
Минское «Динамо» в этом регулярном чемпионате КХЛ провело 23 игры и набрало 25 очков, предыдущим соперником белорусов был «Салават Юлаев» (3:2 Б). У «Северстали» — 30 очков в 22 матчах, в предыдущей игре череповчане победили «Куньлунь» в Мытищах (4:3).
Матч «Динамо» Минск — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|23
|11
|12
|29
|7
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|23
|10
|13
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|10.11
|13:00
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ЦСКА – Лада
|4 : 1
|10.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -