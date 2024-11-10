Алалыкин — о победе над «Торпедо»: «Салават» показал характер и вытащил матч на жилах»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).

— Сложный матч, вышли неготовыми, во втором периоде была расхлябанность, не было концентрации, — приводит слова Алалыкина официальный сайт клуба. — В третьей 20-минутке уже показали характер и вытащили игру на жилах в овертайме.

— Как удалось забросить шайбу?

— Саша Хмелевский хорошо стянул четверых игроков. Я накатывался вторым эшелоном, увидел, что защитник проигрывал ногами. Вылез и забил.

— Ключевая причина успеха в матче?

— Не опустили руки, за счет характера победили, бились друг за друга. Нужно цепляться за эту игру и продолжать в том же духе.

Нижегородцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.