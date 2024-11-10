ЦСКА — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
ЦСКА обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1. Встреча прошла 10 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.
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ЦСКА – Лада
|4 : 1
|10.11
|17:00
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Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
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