Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Дацюк рассказал, что не очень хочет заниматься тренерской работой

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» рассказал о своей текущей работе и планах на будущее.

— Расскажите о своей нынешней жизни. Интервью вы даете очень редко, на телеэкранах не светитесь, и ваши болельщики хотят знать, как и чем живет их кумир.

— Я счастливчик, что клуб «Автомобилист» взял меня на работу и могу заниматься с юными хоккеистами от 16 до 20 лет, стараться сделать их лучше.

— Счастливчик? Но ведь могли занимать любую руководящую должность в клубе, и многие вскоре после окончания карьеры ожидали увидеть вас генеральным менеджером клуба. Вы же занимаете скромную для своего имени позицию.

— Имя здесь значения не имеет. Рад, что меня окружают хорошие люди, которые дают мне шанс заниматься тем, что хочу делать. В данный момент мне очень нравится передавать свой опыт и свое видение юным ребятам. Насколько им это поможет и будут ли они смотреть на какие-то детали хоккея так же, как я — уже будет зависеть от них.

— А сформировались ли какие-то более долгосрочные планы — лет на десять вперед?

— Такие планы строить тяжело, и на это есть много причин. Занимаюсь подростками, стараюсь касаться детских школ, но самое главное для меня — есть немножко свободного времени, чтобы уделить его семье. Это тоже приносит мне большое удовольствие.

— Десять лет подряд во время выступлений за «Детройт» вы проводили в Екатеринбурге детские лагеря. Если сравнивать то время с нынешним, есть ли какой-то прогресс в детском хоккее родного города? Услышали ли то, что вы хотели в него привнести?

— Не все, что мы запланировали тогда передать, удалось. Первое, чего хотели, — чтобы тренеры, которых мы привозили (из Северной Америки. — Прим. И.Р.), поделились опытом, а екатеринбургские специалисты его почерпнули, увидели другой подход к процессу. Думаю, что наши тренеры не совсем этим воспользовались. Но на то и жизнь, чтобы над этим работать, улучшать что-то, доказывать. Чем и занимаюсь.

— Лично для себя тренерское будущее исключаете на сто процентов?

— Не говорю, что на сто. Но быть тренером — очень ответственная и тяжелая работа. Очень нервная.

— Насколько комфортно вообще чувствуете себя в послеигровой жизни? Много ли времени пришлось потратить, чтобы полностью к ней адаптироваться?

— Все еще адаптируюсь — все-таки не так давно закончил. Во мне еще живет хоккеист, хотя и понимаю, что эта часть жизни уже закончена. Наверное, эта внутренняя борьба во мне будет всегда. Раньше я говорил себе, что могу играть лучше. Теперь — что могу быть лучше. Это то, что дает человеку спорт.

— На профессиональный лед уже не тянет?

— Наверное, нет. Понимаю, что в моих возможностях есть лимит, хотя голова не хочет до конца с этим мириться.

Павел Дацюк
Хоккей
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг выступил против возвращения драфта в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 25 11 14 27
7 ЦСКА 22 10 12 27
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 24 8 16 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 10:00
Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 1 : 3
9.11 17:00
Локомотив – Ак Барс
 2 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости