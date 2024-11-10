Вайсфельд считает, что для СКА нет трагедии в серии без побед
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд высказался о серии СКА из четырех поражений подряд.
«Если они потом выиграют Кубок Гагарина, все забудут об этой серии. Здесь вопрос в другом. Главное, чтобы они понимали и знали внутри, почему они проиграли эти четыре игры подряд. Трагедии здесь, конечно, никакой нет. Возьмем ситуацию из КХЛ. Допустим, для команд, бьющихся просто за попадание в плей-офф, такие серии являются плохим знаком. Те, кто претендуют на Кубок Гагарина, на это обращают меньше внимания и смотрят на вещи более глобально», — сказал Вайсфельд «ВсеПроСпорт».
После 25 игр в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ СКА имеет на своем счету 32 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующая игра команды пройдет на выезде с «Авангардом» 11 ноября в 16.30 по московскому времени.
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|32
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|15
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|5
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|13
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|22
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|12
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|23
|12
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|25
|9
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|25
|11
|14
|23
|10
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|23
|9
|14
|20
|11
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|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|10.11
|13:00
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ЦСКА – Лада
|- : -
|10.11
|17:00
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Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -