Вайсфельд о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Главное, чтобы были в форме к решающим играм»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о будущем лидеров КХЛ — «Локомотива» и «Трактора», а также о возможном спаде в игре этих команд в регулярном чемпионате.

«По-прежнему сильно выглядят «Локомотив» и «Трактор». Ожидаю ли, что у них все-таки будет некий спад по ходу регулярки? Здесь мы опять же возвращаемся к ситуации со СКА и их текущей серии поражений. Не играет роли, будет у «Локомотива» и «Трактора» спад или нет. Главное, чтобы они к решающим матчам подошли в оптимальной форме. Вот в прошлом сезоне «Локомотиву» не удалось это сделать, хотя, с моей точки зрения, они были явными фаворитами. А то, что это две сильные команды, вообще никто не отрицает», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

«Трактор» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 24 игр. «Локомотив» сохраняет первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 46 очков после 26 игр.