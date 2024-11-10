Вайсфельд о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Главное, чтобы были в форме к решающим играм»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о будущем лидеров КХЛ — «Локомотива» и «Трактора», а также о возможном спаде в игре этих команд в регулярном чемпионате.
«По-прежнему сильно выглядят «Локомотив» и «Трактор». Ожидаю ли, что у них все-таки будет некий спад по ходу регулярки? Здесь мы опять же возвращаемся к ситуации со СКА и их текущей серии поражений. Не играет роли, будет у «Локомотива» и «Трактора» спад или нет. Главное, чтобы они к решающим матчам подошли в оптимальной форме. Вот в прошлом сезоне «Локомотиву» не удалось это сделать, хотя, с моей точки зрения, они были явными фаворитами. А то, что это две сильные команды, вообще никто не отрицает», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».
«Трактор» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 24 игр. «Локомотив» сохраняет первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 46 очков после 26 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|7
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|10.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|- : -
|10.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -