Ротенберг выступил против возвращения драфта в КХЛ
Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил возможное возвращение процедуры драфта в НХЛ.
«Моя позиция простая. Если Ивана Демидова сейчас заберут в Хабаровск, то он вообще уедет из России. Развитие хоккеистов должны определять клубы, которые ими занимаются, а не лига. Ты развиваешь хоккеиста 10 лет, а потом приходит кто-то со стороны и диктует, где он будет играть. Это просто дешевое копирование американской модели. Там все совершенно по-другому. Вы знаете мою позицию по этому вопросу изначально — она совпадает с позицией ФХР», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Драфт юниоров КХЛ был введен в 2009 году. В 2017 году лига отменила процедуру драфта.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
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|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|7
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
Результаты / календарь
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12.11
13.11
14.11
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|1 : 4
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|1 : 3
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|2 : 1
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