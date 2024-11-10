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Сегодня, 20:40

«Куньлунь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» обыграл «Куньлунь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. Московский клуб с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18 баллов в 25 встречах) замыкает турнирную таблицу.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
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10.11 13:00
ЦСКА – Лада
 4 : 1
10.11 17:00
Куньлунь РС – Спартак
 1 : 5
10.11 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 3 : 1
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