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Сегодня, 21:15

«Нефтехимик» обыграл «Витязь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.

Победу хозяевам принесли точные броски Андрея Белозерова, Булата Шафигуллина и Лукаша Клока.

«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции после 15 игр. «Витязь» (9) после 17 матчей замыкает таблицу «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Белозеров — 7 (бол., Камара, Клок), 19:31 — 1:0. Шафигуллин — 3 (Белозеров), 21:54 — 2:0. Клок — 1 (Сидоров, Сетдиков), 53:35 — 3:0.

Вратари: Долганов — Шикин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (15+9+8) — 23 (5+12+6).

Судьи: Наумов, Спирин.

11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 11 7 25
2 Ак Барс 16 11 5 23
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 16 7 9 17
9 Амур 15 6 9 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 15 4 11 11
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 17 12 5 25
2 Локомотив 16 12 4 25
3 Спартак 18 11 7 24
4 Динамо М 17 11 6 23
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 17 8 9 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 16 7 9 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 17 4 13 9
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11.10 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
11.10 16:30
Авангард – Металлург Мг
 4 : 1
11.10 16:30
Барыс – Динамо М
 3 : 2 Б
11.10 19:00
Северсталь – Торпедо
 3 : 4
11.10 19:00
Нефтехимик – Витязь
 3 : 0
11.10 19:30
СКА – Локомотив
 2 : 3
11.10 19:30
Куньлунь РС – Динамо Мн
 0 : 4
11.10 19:30
Спартак – ЦСКА
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