«Нефтехимик» обыграл «Витязь» в КХЛ
«Нефтехимик» на домашнем льду обыграл «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:0.
Победу хозяевам принесли точные броски Андрея Белозерова, Булата Шафигуллина и Лукаша Клока.
«Нефтехимик» (11 очков) продолжает занимать последнее место в Восточной конференции после 15 игр. «Витязь» (9) после 17 матчей замыкает таблицу «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Московская область) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Белозеров — 7 (бол., Камара, Клок), 19:31 — 1:0. Шафигуллин — 3 (Белозеров), 21:54 — 2:0. Клок — 1 (Сидоров, Сетдиков), 53:35 — 3:0.
Вратари: Долганов — Шикин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 32 (15+9+8) — 23 (5+12+6).
Судьи: Наумов, Спирин.
11 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|15
|6
|9
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|15
|4
|11
|11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|17
|4
|13
|9
Результаты / календарь
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13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|3 : 4
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|3 : 0
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|0 : 4
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|5 : 3
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