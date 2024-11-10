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«Ошеломляющий сюрприз и разочарование». В Америке в шоке от вылета «Интер Майами» из плей-офф от команды Миранчука

В США в шоке от вылета «Интер Майами» из плей-офф от «Атланты»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Капитан «Интер Майами» Лионель Месси
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси разочарован поражением в матче против «Атланты Юнайтед» 10 ноября 2024 года.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Не помог даже гол Лео.

В плей-офф МЛС сенсация — «Атланта Юнайтед», за которую выступает Алексей Миранчук, в первом же раунде выбила из турнира лидера регулярного чемпионата «Интер Майами» и отправила Лионеля Месси в отпуск. В третьем матче команда победила — 3:2. Сам россиянин в серии отметился двумя голевыми передачами. Собрали, как на это отреагировали американские СМИ.

Бартош Слиш и&nbsp;Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атланта&raquo; (2:3). Команда Миранчука шокировала Месси. Великий аргентинец — без титула в МЛС, а «Атланта» идет дальше

The New York Times: «Толпа на стадионе погрузилась в тишину»

«Интер Майами» занял первое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и установил рекорд по количеству очков в истории МЛС. «Атланта», напротив, пробралась во вторую часть сезона с 20-й строчки в общей таблице и с последней возможной позиции в Восточной конференции. Разница в 34 балла между двумя клубами по итогам регулярки стала самой большой в истории между противниками в плей-офф. Однако «Атланта» прибыла в Южную Флориду с боевым настроем и шокировала Месси с партнерами.

Спустя две минуты после первого мяча Дэкс Маккарти перехватил еще один неудачный вынос «Майами» и вернул остроту к воротам соперника пасом на Алексея Миранчука. Россиянин запустил Джамала Тьяре еще на один гол, и внезапно явные фавориты отстали от аутсайдеров в счете. «Атланта» в основном защищалась и контратаковала. Когда случился третий гол «Юнайтед», толпа на стадионе погрузилась в тишину, не зная, что и думать. Менее чем через 20 минут сезон для «Интера» был завершен».

Yahoo Sports: «Месси с пустым взглядом побрел в подтрибунный тоннель»

«Первый плей-офф МЛС Лионеля Месси начался с колоссальных ожиданий. Они закончились в субботу ошеломляющим сюрпризом и разочарованием от игры аргентинца. «Интер» вышел в плей-офф в статусе явного фаворита. Футболисты уверенно победили в первом матче и, казалось, наверняка продвинутся дальше. «Атланта», «сеянная» под девятым номером, выдержала ранний штурм «Майами». Затем, сразу после пропущенного гола от Матиаса Рохаса, Джамал Тьяреиз наказал нерадивую защиту «Интера». Он забил дважды за три минуты, и аутсайдеры ушли на перерыв с преимуществом 2:1.

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси в матче против «Атланты Юнайтед»
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси в матче против «Атланты Юнайтед».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

А на другом конце поля вратарь Брэд Гузан в возрасте 40 лет совершил несколько героических сейвов. Он отразил удар головой Жорди Альбы с близкого расстояния, расстроил Луиса Суареса и Месси. Голкипер оформил семь спасений — это, безусловно, игрок матча и всей серии. После финального свистка Лео с пустым взглядом побрел в подтрибунный тоннель. Гузан и защитники праздновали, а надежды «Майами» на титул умерли».

Игроки &laquo;Атланты&raquo; Алексей Миранчук (№ 59) и&nbsp;Бартош Слиш (№ 6) против капитана &laquo;Интер Майами&raquo; Лионеля Месси в&nbsp;матче 10&nbsp;ноября 2024 года. «Атланта» с Миранчуком не боялась Месси и Суареса. И потому выбила их из плей-офф

The Daily Star: «Команда из Атланты выдала ошеломляющую победу»

«Цель Лионеля Месси — победить в плей-офф МЛС — внезапно рухнула в субботу, когда его «Интер Майами» неожиданно вылетел в первом раунде после домашнего поражения от «Атланты Юнайтед». Все похвалы, которые «Интер» получил за победу в регулярном сезоне, не имеют никакого значения после того, как команда из Атланты, занявшая девятое место в Восточной конференции, выдала ошеломляющую победу».

Алексей Миранчук
Лионель Месси
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
ФК Интер Майами
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