Хмелевский — о победе над «Торпедо»: «Два периода «Салават» занимался ерундой, а в третьем проснулся»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 ОТ).
«Два периода занимались ерундой, а в третьем периоде проснулись. Выстояли при игре «три на пять», потом сумели сравнять счёт. Александр Самонов держал нас в игре, а в овертайме Ливо красавчик. Редкость, что Виктор Николаевич на нас ругается в перерыве. Мотивацию надо было поднять, и ребята откликнулись хорошо и проснулись. В большинстве были плохие решения, это бывает в третьей игре на выезде. После того, как забил первый гол, появилась энергия, и дальше пытался помогать команде и руками, и ногами, и отдавал все силы», — приводит слова Хмелевского официальный сайт КХЛ.
Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|7
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|10.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|- : -
|10.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -