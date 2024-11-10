«Спартак» на выезде уверенно обыграл «Куньлунь»

«Спартак» одержал победу над «Куньлунем» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У красно-белых в этой игре заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Александр Беляев, Данил Пивчулин, Николай Голдобин и Андрей Локтионов. На счету Голдобина также результативная передача, у Порядина два голевых паса.

Единственный гол хозяев забил Лукас Локхарт.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. Московский клуб с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18 баллов в 25 встречах) замыкает турнирную таблицу.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Спартак» — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Порядин — 12 (бол., Голдобин, Миронов), 2:22 — 0:1. Беляев — 2 (Филин, Марышев), 10:18 — 0:2. Пивчулин — 2 (Усманов), 13:18 — 0:3. Голдобин — 6 (бол., Порядин, Ружичка), 32:46 — 0:4. Локхарт — 4 (бол., С. Фу, Лефевр), 38:21 — 1:4. Локтионов — 6 (Порядин), 45:38 — 1:5.

Нереализованный буллит: Ружичка (Спартак), 55:54.

Вратари: Смит (Кейзер, 32:46) — Николаев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (13+14+9) — 30 (13+8+9).

Судьи: Беляев, Спирин.

10 ноября. Мытищи. Арена Мытищи. 5937 зрителей.