«Не надо было говорить». Вяльбе жалеет о словах про бомбу и Лондон

При этом оправдываться знаменитая лыжница не собирается.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе накануне нового сезона дала интервью «Москве 24». В нем она заявила, что сожалеет о своих предыдущих словах про бомбардировку Лондона. «Наверное, последнее высказывание... Я не хочу оправдываться... Но в связи с тем, что я не имею возможности скинуть бомбу, то не надо было и говорить», — заявила специалист.

О каких словах сожалеет Вяльбе

Резонансное интервью главы ФЛГР было опубликовано 27 сентября. Журналист задал олимпийской чемпионке следующий вопрос: «Что должно случиться для возвращения России на соревнования? Не только на Олимпиаду, в целом, чтобы наши спортсмены участвовали с флагом и гимном».

Ответ Елены Валерьевны получился жестким: «Я скажу, наверное, вещи, которые, может, вообще говорить нельзя. Мне кажется, если бы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось и нас бы уже везде пустили».

Напомним, российские спортсмены в зимних видах спорта все еще забанены всеми международными федерациями. Никто из международных чиновников до сих пор не решился допустить атлетов даже в нейтральном статусе.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Какой была реакция

Конечно же, такое заявление не могло остаться незамеченным спортивной общественностью. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что слова Вяльбе на Западе воспримут как агрессию, хотя это всего-навсего шутка.

«Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем, ни при чем. Я бы поаккуратнее была с такими шутками однозначно. К сожалению, после таких слов на нее ополчатся на Западе, если это распространится. Хотя, говорю, она опять же пошутила, но они всегда считают, что мы не шутим», — сказала Журова «Ленте.ру».

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание главы ФЛГР, перефразировав строчки из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина.

«Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть. Ну а надо? Может, по Тронхейму? Где когда-то она унижалась? Пред норвежцами слово имея», — написал комментатор.

Впрочем, были и те, кто поддержал Вяльбе. По мнению депутата Госдумы Николая Валуева, она произнесла данную фразу на эмоциях.

«Это не случай для всяких раскладов прессы. Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем — тут Вяльбе права. Но человеческая природа и природа вселенной не терпят пустоты. На освободившееся место приходят другие. Мы же взрослые люди», — сказал Валуев Sport24.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда начнутся соревнования

Сезон для российских лыжников стартует уже совсем скоро. Первый этап Кубка страны пройдет с 23 по 26 ноября на Вершине Теи. Что касается состава участников, то год из-за беременности точно пропустит олимпийская чемпионка Вероника Степанова. А вот Наталья Терентьева, напротив, готовится выйти из декрета. Она уже тренируется и может вернуться ближе к весне.

Лидер мужской сборной Александр Большунов недавно возобновил тренировки после травмы. Успеет ли он набрать форму за пару недель и стартовать в Хакасии — большой вопрос. Международный сезон начинается чуть позже, чем в России. Иностранные лыжники с 29 ноября по 1 декабря проведут три гонки в Руке, Финляндия.