«Куньлунь» — «Спартак»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Куньлунь» и «Спартак» встретятся в КХЛ 10 ноября
Матч «Куньлунь» — «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в воскресенье, 10 ноября, на льду «Арены Мытищи». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.
Ключевые события и результат игры «Куньлунь» — «Спартак» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».
«Куньлунь» в этом регулярном чемпионате провел 24 матча и с 18 очками идет последним в Западной конференции, предыдущим соперником команды была «Северсталь» (3:4, дома).
У «Спартака» — 33 очка в 23 играх, в четверг москвичи обыграли в дерби ЦСКА (2:1, в гостях).
Матч «Куньлунь» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|22
|4
|46
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|Торпедо
|25
|11
|14
|27
|7
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|25
|11
|14
|23
|10
|Сочи
|23
|9
|14
|20
|11
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|22
|14
|8
|29
|4
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|29
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
Результаты / календарь
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
|10.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|- : -
|10.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
Новости