15 продуктов из СССР, которые почти не найти в магазине

Уже во время перестройки в советских магазинах появилось множество дешевых заграничных товаров. Отечественным производителям пришлось менять технологии изготовления молока, хлеба, колбас, конфет и других продуктов, чтобы их стоимость была сопоставимой с импортными. Многие товары, которые были привычными в СССР, сейчас продаются далеко не везде. Рассказываем, какие советские продукты сегодня сложно или вовсе не найти в магазине.

Рыбная колбаса

Спрос на колбасу всегда был высоким. Поэтому ассортимент мяса, из которого делали колбасу, был шире, чем сейчас. Делали ее и из рыбы. Такая колбаса стоила дешевле мясной и пользовалась меньшим спросом. Но ее делали копченой, так что она могла долго храниться.

Сейчас колбасу из рыбы (но не копченую, а вареную) изредка можно найти в магазинах элитных продуктов.

Китовое мясо

Китобойный промысел в СССР появился гораздо позже, чем в Европе и США: в 1932 году. Мясо китов, по вкусу напоминающее говядину с легким ароматом рыбы, продавалось на вес, а также в виде котлет, консервов и колбас. Стоило такое мясо дешево: всего 50 копеек за килограмм. Китовые котлеты были особенно популярны у студентов.

Сейчас добыча китов запрещена почти во всем мире, кроме Норвегии и Японии. В России на этих животных разрешено охотиться только коренным народам Крайнего Севера, поэтому в свободной продаже китятины нет.

Бочковая сельдь

Выражение «как селедки в бочке» имеет реальную основу. Цельная рыба после вылова помещалась в бочки и заливалась рассолом.

Сейчас селедка пользуется меньшим спросом, поэтому обычно продается не целиком, а в виде пресервов (мелко нарезанных рыбных продуктов с очень длительным сроком хранения. — Прим.ред.). Бочковую сельдь иногда можно найти у частных мастеров, но в массовой продаже ее нет.

Фото piola666, iStock

Крабовые консервы

Удивительно, но раньше консервы из краба были очень дешевыми, и мало кто хотел их покупать. Поэтому даже была придумана реклама: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».

Сейчас крабовое мясо почти не встречается на прилавках. А если и встречается, то позволить его себе могут очень немногие.

Комбижир

Комбижир — это смесь твердого растительного рафинированного масла и говяжьего или бараньего жира. Его использовали в основном для жарки.

В советских магазинах сливочное масло и продукты на его основе продавались на вес. Куски нужного размера отрезались от огромных кубов, а потом заворачивались в коричневую оберточную бумагу. Отличить масло от комбижира можно было по цвету: масло — желтое, комбижир — почти белый. Сейчас комбижир не производится из-за дороговизны животных жиров.

Пирожки с ливером

Жареные и печеные пирожки с начинкой из субпродуктов продавались в столовых и в привокзальных буфетах. Любили их, правда, не все, но брали многие: стоили такие изделия недорого. Сейчас пирожки с ливером если и готовят, то дома.

Фото iko636, iStock

Шоколадное масло

Шоколадное масло было именно маслом, а не маргарином, и продавалось не расфасованным, а на вес. В продаже оно появлялось нечасто и очень быстро расходилось. Сейчас такой продукт и вовсе невозможно найти.

Плавленый сыр в тюбиках

Плавленых сыров в СССР было много: колбасный, ломтевой (самый известный — «Дружба») и пастообразный. Пастообразный сыр «Янтарь» иногда продавался в тюбиках, как зубная паста. Он очень нравился детям, так как внешне напоминал еду космонавтов. Сейчас он снят с производства.

Развесные молочные продукты

Сейчас в магазинах на развес продаются разве что творог или сыр. Но в СССР даже сметану и мороженое можно было купить в собственную тару: банку, картонный стакан, бидончик или полиэтиленовый пакет. Молоко также можно было приобрести на разлив из большой бочки.

Фото SimonSkafar, iStock

Кофе и какао в брикетах

В 1950-х годах продавались концентраты из спрессованных кофе или какао с сухим молоком. Размером брусок был чуть больше современного бульонного кубика. Чтобы приготовить напиток, нужно было положить его в чашку и залить кипятком. Дети часто грызли брикеты сухими.

Желудевый и ячменный кофе

Напитки на основе желудей и ячменя продавались во всех столовых. В том числе в школьных, поскольку такие заменители кофе не вредны для детей. Напитки варились в больших кастрюлях, а потом разливались по граненым стаканам.

Сейчас заменители кофе порой можно встретить в магазинах здорового питания. Но вкус у них совсем другой. Вероятно, поменялась технология приготовления.

Газированная вода с сиропом

Сладкие лимонады, расфасованные в бутылки, активно продавались в магазинах. Также было много уличных автоматов с напитками. За три копейки в стакан с газированной водой наливалось 20 мл сиропа, состоящего из сахара и фруктовой эссенции. За копейку можно было купить просто газировку.

Сейчас автоматы, стилизованные под советские, иногда можно встретить в торговых центрах.

Фото struvictory, iStock

Соки в банках

Сок был виноградным, сливовым или яблочным, поскольку его производили из фруктов, которые росли на территории страны. Разливали его в стеклянные банки объемом в один или три литра. Кроме того, повсеместно продавался березовый сок. Сейчас соки продают в основном в бутылках или в пакетах.

Конфеты-подушечки

Карамель без оберток с начинкой из повидла была самой дешевой. Продавалась она на развес, в кульки из коричневой бумаги. Недостатком «подушечек» было то, что они могли слипнуться в один большой комок. Поэтому их нужно было хранить в темном прохладном месте.

Кофейная жвачка

В СССР редко можно было встретить ментоловые жевательные резинки. Большим спросом пользовались фруктовые жвачки: апельсиновые и земляничные. Также продавалась кофейная жвачка. Сейчас встретить такую на прилавках сложно.

Не все советские продукты были по современным меркам полезными. Но многие по ним скучают. Именно поэтому современные производители порой пытаются их копировать, но получается это далеко не всегда.