Победный гол ЦСКА засчитан правильно — самарцы зря возмущались

На 84-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА (1:2) Данил Круговой забил победный гол, который судья Иван Абросимов правильно засчитал. Видеоассистенты Евгений Буланов и Андрей Фисенко не вмешались в действия арбитра.

При этом самарцы возмущались и спорили, что футболист гостей нарушил правила в борьбе с Романом Ежовым — толкнул соперника и благодаря этому выиграл борьбу за мяч. По мнению экспертов «СЭ», фола не было, как не было нарушения правил и в начале голевой атаки ЦСКА.

При этом самарцы могут обжаловать решение судейской бригады, сославшись на одно из решений департамента судейства и инспектирования в начале сезона. На 88-й минуте матча 1-го тура чемпионата «Локомотив» — «Акрон» (3:2) Владимир Москалев не назначил пенальти за игру рукой железнодорожника Евгения Морозова. Рефери тогда решил, что его толкнул Иван Тимошенко. Хотя действия игрока «Акрона» вряд ли можно было квалифицировать как нарушение правил. Тогда начальники Москалева его поддержали.