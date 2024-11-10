Конюшков: «Пять домашних поражений «Торпедо» подряд — наша вина, из-за этого тяжело»
Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
«Проиграли преимущественно из-за удалений. Много сил отдали, играя в меньшинстве. Некоторые ребята, которые не играют в меньшинстве, замерзли. Получилась разбалансировка, и из-за этого отдали матч. Если бы не пропустили одну шайбу в меньшинстве, то игру в меньшинстве можно было бы занести в актив, но этот пропущенный гол повлиял на результат. Хорошо играли, особенно во втором периоде, а потом все свои старания спустили в унитаз. Три последних наши игры — разные по сюжету, где-то мы показывали характер и переводили игру в овертайм, а где-то, как в этом матче, давали воздух сопернику. Пять домашних поражений подряд — это наша вина, из-за этого тяжело», — приводит слова Конюшкова официальный сайт КХЛ.
Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.
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ЦСКА – Лада
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