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Сегодня, 21:08

Ротенберг ответил на вопрос о возможном участии сборной легионеров КХЛ в Кубке Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможное участие сборной легионеров КХЛ в Кубке Первого канала.

«Моя позиция: для развития наших ребят будет лучше, чтобы в Кубке Первого канала играла не сборная легионеров, а вторая сборная России. Для нас самое важное, чтобы наши молодые ребята чувствовали, что их поддерживают. Они имеют право играть за сборную Россию. Когда они играют в майке сборной, то дальше совершенно по-другому будут развиваться в своей карьере, потому что это мечта абсолютно каждого игрока.

Когда наши хоккеисты играют за сборную России, то забывают про всю западную американскую пропаганду в одну секунду. Они чувствуют, что могут играть и развиваться в России, что не надо никуда уезжать. Мы боремся с тем, чтобы наших игроков не переманивали дяди Джоны в Канаду и США, где условия хуже, чем сейчас у нас. Я уже говорил, что у нас замечательные условия в Новосибирске, в Казани, в Ярославле, в Екатеринбурге, в Москве.

Многие уважаемые коллеги и блогеры пишут в своих телеграм-каналах, что за бугром все хорошо. На самом деле все ровно наоборот. И мы должны поддерживать развитие наших игроков, чтобы они оставались здесь. Да, когда игрок становится как Саша Овечкин, то ему уже нужно покорять весь мир и становиться лучшим снайпером в истории мирового хоккея», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

 

Хоккей
Роман Ротенберг
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