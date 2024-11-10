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Сожгли флаг и кричали «К черту Палестину». Новые подробности нападения на фанатов «Маккаби» в Амстердаме

Стали известны новые подробности нападения на фанатов «Маккаби» в Амстердаме
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Болельщики «Маккаби» поддерживают свою команду в матче с «Аяксом» в Лиге Европы.
Фото Global Look Press
В столице Нидерландов все еще неспокойно.

7 ноября состоялся матч общего этапа Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» (5:0). Перед игрой в Амстердаме произошли столкновения израильтян с жителями города, поддерживающими в политическом конфликте палестинцев. Обсуждение событий того вечера продолжается до сих пор. Как стало известно от полиции, гости столицы Нидерландов своими действиями во многом спровоцировали беспорядки.

Новые подробности

Провокации происходили с обеих сторон, а опасно на улицах Амстердама стало еще до стартового свистка. Однако, по данным полиции, катализатором массовых беспорядков стали в том числе и действия израильтян. Начальник хранителей правопорядка Петер Холла подтвердил, что фанаты «Маккаби» действительно сорвали флаг Палестины с одного из зданий и сожгли его с криками «К черту Палестину!».

Причем, в столице Нидерландов готовились к приезду израильтян и даже планировали провести мирную демонстрацию в поддержку Сектора Газа около стадиона «Аякса», но акцию по соображениям безопасности перенесли на площадь Антон-де-Комплейн.

Перед игрой гостевые болельщики собрались на площади Дам, где жгли файеры. Но явно зря. Далее город превратился в полигон: организованные группы (причем, далеко не факт, что поддерживающих «Аякс») устроили охоту на фанатов «Маккаби», некоторым из которых серьезно досталось.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала происходившее выраженным актом антисемитизма.

«Мужчины на скутерах колесили по городу в поисках израильских футбольных фанатов. Это была охота. Я легко понимаю, что это вызывает воспоминания о погромах. Наш город был сильно поврежден. Еврейская культура оказалась под серьезной угрозой. Это всплеск антисемитизма, который я надеюсь больше никогда не увидеть», — заявила Халсема.

Фото Reuters

У Нетаньяху и МИД Палестины противоположные позиции

Произошедшее в Амстердаме обсуждается многими официальными лицами до сих пор. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) даже заявила о готовности выслать в столицу Нидерландов самолеты с медиками и военными ради спасения сограждан.

Символично, что инцидент произошел практически ровно в 86-ю годовщину Хрустальной ночи — еврейских погромов в нацистской Германии, в результате которых около сотни евреев было убито, а в районе 30 тысяч отправлены в концлагеря.

«Сегодня исполняется 86 лет со дня «Хрустальной ночи», когда евреи на европейской земле подверглись нападению просто за то, что они евреи. Теперь это повторилось. Однако сегодня есть одно отличие: у еврейского народа есть свое собственное государство», — приводит слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху The Times of Israel.

Матч &laquo;Аякс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Маккаби&raquo;; пропалестинский демонстрант на&nbsp;улице Амстердама, 7&nbsp;ноября 2024 года. На израильтян напали в Амстердаме: 12 раненых и 57 задержанных, ЦАХАЛ готовит спасательную операцию

Среди осудивших нападения на израильских болельщиков оказались глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен, президент США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и другие официальные лица. С заявлением вышел и МИД Палестины — ему не понравились провокации со стороны израильтян.

«Министерство иностранных дел Палестины решительно осуждает антиарабские лозунги и враждебные действия, совершенные болельщиками израильского футбольного клуба в Амстердаме. Эти действия включали в себя осквернение и снятие палестинского флага с мест, символизирующих солидарность с правами палестинцев и их сопротивлением продолжающейся оккупации и геноциду в Газе. Министерство призывает правительство Нидерландов провести немедленное расследование в отношении зачинщиков этих беспорядков и защитить палестинцев и арабов, проживающих в Нидерландах», — говорится в заявлении.

Свои слова по поводу произошедшего высказало и российское посольство в Нидерландах — оно посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Амстердам.

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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