Ротенберг отреагировал на вывод Мичкова из состава «Филадельфии»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал вывод Матвея Мичкова из состава «Филадельфии».
«Мы на связи с Матвеем. Мы с ним в очень близких отношениях. Честно говоря, его переход в СКА в свое время был связан с моей личной беседой с его отцом, царствие ему небесное. Для того, чтобы быть одним из лучших игроков в мире, нужно много трудиться.
Для нас не совсем правильно будет обсуждать решение Джона Торторелла. Нам с вами тяжело рассуждать. Мы же не были в раздевалке «Филадельфии». Может быть, там свои разговоры.
Что касается обороны, то каждый игрок в мировом хоккее обязан отрабатывать в обороне. Говорю это как тренер. Есть игроки, которые забивают 40 шайб, но при них команда пропускает 80 голов. Такой игрок нужен клубу или сборной?
Его отпускали на два года раньше с учетом того, что он будет играть в первом звене и большинстве. А его посадили в запас. Можно забрать его обратно.
Нужно проанализировать ситуацию. Вопрос, хочет ли сам Матвей этого и как он сам видит свое будущее. Вот мы говорим сейчас про драфт. Но никто не должен ничего решать за игроков. Особенно, если он несовершеннолетний», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
8 ноября 19-летний россиянин пропустил матч «Филадельфии» против «Тампы» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне Мичков набрал 10 (4+6) очков в 13 матчах.
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|7
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Торонто – Детройт
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Вашингтон – Питтсбург
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Анахайм – Миннесота
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