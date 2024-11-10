«Динамо» Минск — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
«Северсталь» прервала семиматчевую победную серию. После 23 встреч команда с 30 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (27 баллов за 24 игры) поднялось на 7-ю позицию.
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|4
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|23
|15
|8
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
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|23
|11
|12
|29
|7
|Динамо Мн
|24
|13
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|8
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|25
|11
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|11
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|23
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|В
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|35
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|27
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|23
|10
|13
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|8
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|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
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|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
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|Барыс
|23
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|10.11
|13:00
|
ЦСКА – Лада
|4 : 1
|10.11
|17:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|1 : 5
|10.11
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|3 : 1
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