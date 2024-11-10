«Динамо» Минск — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Северсталь» прервала семиматчевую победную серию. После 23 встреч команда с 30 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (27 баллов за 24 игры) поднялось на 7-ю позицию.