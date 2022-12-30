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Сегодня, 21:14

«Северсталь» обыграла «Торпедо», прервав шестиматчевую серию побед нижегородцев

Мария Гусева
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«Северсталь» на своем льду обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей голы забили Игорь Гераськин, Андрей Чуркин и Кирилл Пилипенко. За «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов и Сергей Гончарук.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» располагается на 4-й строчке с 59 очками.

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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Гераськин — 8 (бол., Морозов, Пресс), 15:44 — 1:0. Фирстов — 4 (Ян, Бокун), 24:18 — 1:1. Чуркин — 1 (Лишка, Гераськин), 29:11 — 2:1. Пилипенко — 9 (бол., Пыленков, Петунин), 34:57 — 3:1. Конюшков — 1 (бол., Коваленко), 59:27 — 3:2.

Вратари: Шугаев — Кульбаков (59:11 — 59:27, 59:42).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 35 (14+13+8) — 26 (1+15+10).

Судьи: Акузовский, Оленин.

30 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4239 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
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3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
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Барыс – Металлург
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3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
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