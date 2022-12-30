«Северсталь» обыграла «Торпедо», прервав шестиматчевую серию побед нижегородцев
«Северсталь» на своем льду обыграла «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей голы забили Игорь Гераськин, Андрей Чуркин и Кирилл Пилипенко. За «Торпедо» шайбы забросили Владислав Фирстов и Сергей Гончарук.
«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» располагается на 4-й строчке с 59 очками.
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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Гераськин — 8 (бол., Морозов, Пресс), 15:44 — 1:0. Фирстов — 4 (Ян, Бокун), 24:18 — 1:1. Чуркин — 1 (Лишка, Гераськин), 29:11 — 2:1. Пилипенко — 9 (бол., Пыленков, Петунин), 34:57 — 3:1. Конюшков — 1 (бол., Коваленко), 59:27 — 3:2.
Вратари: Шугаев — Кульбаков (59:11 — 59:27, 59:42).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (14+13+8) — 26 (1+15+10).
Судьи: Акузовский, Оленин.
30 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4239 зрителей.
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