СКА снял вратаря во втором периоде матча с «Витязем», но пропустил в большинстве после броска из чужой зоны

«Витязь» после двух периодов обыгрывает СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В конце второй 20-минутки гости при счете 2:4 сняли вратаря при игре в большинстве, но пропустили.

Шайбу в пустые ворота броском из своей зоны отправил защитник «Витязя» Алексей Волгин.