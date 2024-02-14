«Северсталь» обыграла «Спартак» и прервала серию красно-белых из четырех побед подряд
«Северсталь» дома обыграла «Спартак» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев забросили Никита Седов, Александр Скоренов, Иван Подшивалов и Никита Рожков. У гостей отличились Ансель Галимов и Михаил Мальцев.
«Северсталь» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Западной конференции с 76 очками в 63 матчах.
«Спартак» прервал серию из четырех побед кряду и идет на четвертой строчке «Запада» с 84 очками в 64 играх.
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«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Седов — 5 (Аймурзин), 21:37 — 1:0. Скоренов — 19 (Иванцов), 23:07 — 2:0. Галимов — 12 (бол., Вишневский, Бурмистров), 33:40 — 2:1. Подшивалов — 6 (Лишка, Грудинин), 47:38 — 3:1. Зайцев — 3 (Ковальчук, Мальцев), 50:27 — 3:2. Рожков — 5 (п.в.), 59:08 — 4:2.
Вратари: Самойлов — Кареев (58:59 — 59:08).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 27 (8+12+7) — 36 (7+19+10).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
14 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4524 зрителя.
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