«Сочи» выиграл у «Торпедо»
«Сочи» дома победил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У хозяев шайбы забросили Николай Чебыкин, Даниил Сероух и Тимур Хафизов. У гостей голы забили Денис Ян и Арсений Варлаков.
«Сочи» прервал серию из двух поражений подряд. Команда набрала 49 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» с 74 очками — на 6-й строчке «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Чебыкин — 6, 23:45 — 1:0. Сероух — 6 (Чебыкин, Криштоф), 38:47 — 2:0. Ян — 12 (бол., Ларионов, Бокун), 48:38 — 2:1. Хафизов — 9 (Сероух), 50:19 — 3:1. Варлаков — 1, 53:37 — 3:2.
Вратари: Бердин — Кульбаков.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 33 (4+20+9) — 33 (13+6+14).
Судьи: Бондарь, Букин.
14 февраля. Сочи. ДС Большой. 4382 зрителя.
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