Меркли рад, что минскому «Динамо» удалось решить вопрос с плей-офф за пять матчей до конца

Нападающий минского «Динамо» Ник Меркли подвел итоги матча с «Витязем», в котором «зубры» выиграли со счетом 3:2.

«Круто, что «Динамо» вышло в плей-офф. В прошлом году у нас была достаточно серьезная борьба за восьмерку. Так что, здорово, что сейчас нам удалось решить этот вопрос за пять матчей до конца регулярного чемпионата. Команда рада этому. Надеюсь, что мы хорошо сыграем в оставшихся пяти матчей и подойдем в правильной форме к плей-офф. Это была наша главная задача на «регулярку». У нас были некоторые травмы, но сейчас ребята возвращаются. «Динамо» заслуженно победило в игре с «Витязем». Хорошо, что нам удалось отыграться и забросить три шайбы во втором периоде. Прекрасная командная работа. У меня восемь очков в последних шести матчах? Круто, что у меня сейчас получается забивать. У меня стало больше моментов и удачных отскоков, как в игре с «Витязем». Хочется мощно завершить «регулярку». Нам предстоит сыграть несколько домашних матчей. Постараемся в хорошей форме подойти к плей-офф», — приводит слова Меркли «РБ Спорт».

После 63 матчей минское «Динамо» занимает восьмую строчку в турнирной таблице КХЛ, набрав 63 очка. Лидирует — СКА (89 очков в 63 играх).