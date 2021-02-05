«Северсталь» переиграла «Спартака», Петунин сделал дубль

«Северсталь» переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Череповца одержала победу со счетом 5:2.

Дубль на свой счет записал нападающий «Северстали» Андрей Петунин.

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«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Морозов — 10 (Абдул, Берглунд), 15:44 — 1:0. Вовченко — 15 (бол., Кодола, Гераськин), 28:36 — 2:0. Петунин — 17 (бол., Адамчук, Кодола), 32:52 — 3:0. Рылов — 3 (бол., Вишневский, Никонцев), 41:29 — 3:1. Радил — 19 (Широков), 47:31 — 3:2. Петунин — 18 (Вихарев, Кодола), 55:44 — 4:2. Кодола — 8 (п.в., Петунин, Вовченко), 59:37 — 5:2.

Вратари: Подъяпольский — Трушков (Хомченко, 32:52, 59:19 — 59:37).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (8+11+9) — 30 (15+4+11).

Судьи: Раводин, Ромасько.

5 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».