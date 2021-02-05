ЦСКА всухую победил «Сочи»

ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб всухую переиграл соперника со счетом 2:0.

Хоккей

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«Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Мамин — 15, 41:08 — 0:1. Гилмор — 2 (Локтионов), 41:22 — 0:2.

Вратари: Кульбаков — Юханссон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 17 (1+9+7) — 33 (9+9+15).

Судьи: Белов, Оскирко.

5 февраля. Сочи. ДС «Большой».