«Северсталь» нанесла «Спартаку» шестое поражение подряд

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Спартак» (4:3 ОТ).

В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал защитник Даниил Пыленков, 2 (1+1) балла — у Александра Петунина, который забросил победную шайбу за 15 секунд до конца овертайма.

«Спартак», который сравнял счет за 4 секунды до конца основного времени, потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Ткаченко — 1 (Заседа, Ручкин), 12:34 — 0:1. Моисеев — 7 (мен., Лишка, Пыленков), 32:16 — 1:1. Квартальнов — 5 (Цыплаков), 47:45 — 1:2. Пыленков — 4 (Пилипенко, Суворов), 49:40 — 2:2. Петунин — 10 (Чуркин, Денисов), 57:42 — 3:2. Хохлачев — 12 (Сериков, Чудинов), 59:56 — 3:3. Петунин — 11 (Пыленков), 64:45 — 4:3.

Вратари: Самонов — Красиков (58:50 — 59:56).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (9+9+11+4) — 31 (8+6+12+5).

Судьи: Белов, Овчинников.

28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».