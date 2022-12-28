«Ак Барс» проиграл «Магнитке» в первом матче после возвращения Билялетдинова, у Голдобина — хет-трик

«Металлург» одержал победу над «Ак Барсом» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе «Магнитки» тремя шайбами отметился форвард Николай Голдобин, еще одна шайба на счету защитника Егора Яковлева.

Для «Ак Барса» эта встреча стала первой после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды. В составе казанцев отличились нападающие Александр Радулов и Кирилл Петров.

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока» регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков за 44 матча. «Металлург» расположился на втором месте с 60-ю очками за 44 встречи.

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«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Голдобин — 11, 24:57 — 0:1. Радулов — 16 (Шипачев, Кагарлицкий), 27:54 — 1:1. Яковлев — 7 (бол., Майе), 32:20 — 1:2. Петров — 8 (Шипачев, Кагарлицкий), 38:32 — 2:2. Голдобин — 12 (бол., Майе, Яковлев), 41:37 — 2:3. Голдобин — 13 (Майе), 58:16 — 2:4.

Вратари: Билялов (58:48 — 59:43) — Кошечкин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (8+9+11) — 37 (19+9+9).

Судьи: Оленин, Юдаков.

28 декабря. Казань. Татнефть-Арена.