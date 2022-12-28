КХЛ, 28 декабря: ЦСКА — СКА, «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи

Регулярный чемпионат КХЛ.

28 декабря, среда

15.30 (мск). «Сибирь» — «Барыс»

16.30. «Авангард» — «Автомобилист»

17.00. «Трактор» — «Салават Юлаев»

19.00. «Куньлунь» — «Локомотив»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Торпедо»

19.30. «Ак Барс» — «Металлург»

19.30. «Северсталь» — «Спартак»

19.30. «Сочи» — «Нефтехимик»

19.30. ЦСКА — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут