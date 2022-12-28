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Сегодня, 14:00

КХЛ, 28 декабря: ЦСКА — СКА, «Ак Барс» — «Металлург» и другие матчи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Матч ЦСКА — СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

28 декабря, среда

15.30 (мск). «Сибирь» — «Барыс»

16.30. «Авангард» — «Автомобилист»

17.00. «Трактор» — «Салават Юлаев»

19.00. «Куньлунь» — «Локомотив»

19.10. «Динамо» (Минск) — «Торпедо»

19.30. «Ак Барс» — «Металлург»

19.30. «Северсталь» — «Спартак»

19.30. «Сочи» — «Нефтехимик»

19.30. ЦСКА — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 44 28 16 62
3 ЦСКА 42 26 16 57
4 Торпедо 43 27 16 57
5 Динамо М 44 25 19 57
6 Спартак 44 20 24 46
7 Витязь 44 19 25 46
8 Динамо Мн 44 17 27 42
9 Северсталь 43 16 27 42
10 Куньлунь 45 16 29 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 43 28 15 61
2 Металлург 43 26 17 58
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 43 25 18 54
5 Сал. Юлаев 43 23 20 54
6 Адмирал 44 24 20 53
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 44 19 25 41
9 Амур 42 17 25 40
10 Трактор 44 17 27 40
11 Нефтехимик 43 18 25 39
Результаты / календарь
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
28.12 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
28.12 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
28.12 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
28.12 19:00
Куньлунь – Локомотив
 - : -
28.12 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
28.12 19:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
28.12 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
28.12 19:30
Сочи – Нефтехимик
 - : -
28.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
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