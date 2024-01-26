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Сегодня, 22:28

«Северсталь» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Северсталь» дома одержала победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (63 очка) после 55 игр поднялась на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) идет на девятом месте на «Востоке».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сибирь
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 57 37 20 80
2 Авангард 55 38 17 79
3 Сал. Юлаев 55 35 20 74
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Трактор 56 31 25 68
6 Лада 57 28 29 68
7 Ак Барс 55 32 23 66
8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 55 21 34 53
11 Барыс 55 19 36 44
12 Адмирал 55 16 39 43
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Локомотив 55 36 19 76
3 Динамо М 55 36 19 76
4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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31.01
26.01 12:00
Амур – Сал. Юлаев
 0 : 3
26.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 2 : 4
26.01 16:30
Авангард – Ак Барс
 4 : 2
26.01 17:00
Автомобилист – Торпедо
 2 : 1 Б
26.01 18:00
Лада – Барыс
 2 : 0
26.01 19:00
Витязь – Сочи
 2 : 3
26.01 19:00
Локомотив – Динамо Мн
 3 : 5
26.01 19:30
СКА – ЦСКА
 5 : 1
26.01 19:30
Северсталь – Сибирь
 4 : 0
26.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 5 : 6 Б
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