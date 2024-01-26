«Северсталь» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» дома одержала победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (63 очка) после 55 игр поднялась на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (53) идет на девятом месте на «Востоке».