СКА — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

СКА и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге 26 января и завершилась победой хозяев — 5:1.

Видео лучших моментов матча СКА — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.

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