СКА — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
СКА и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Санкт-Петербурге 26 января и завершилась победой хозяев — 5:1.
Видео лучших моментов матча СКА — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
После этого матча СКА с 77 очками занимает первое место в Западной конференции, ЦСКА с 61 очком — на шестой строчке.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|3
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
16.01
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18.01
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20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|0 : 3
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 4
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 2
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|2 : 1 Б
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|2 : 0
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|2 : 3
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|3 : 5
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|5 : 1
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|4 : 0
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|5 : 6 Б
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