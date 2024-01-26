«Локомотив» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Ярославле 26 января и завершилась победой гостей — 5:3.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Локомотив» с 76 очками занимает первое место в Западной конференции, «Динамо» с 55 очками — на восьмой строчке.

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