Гол Шашкова принес «Сибири» победу над «Северсталью»
«Сибирь» на выезде обыграла «Северсталь» в мате регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе команды из Новосибирска отметились Тэйлор Бек, Валентин Пьянов и Никита Шашков. За череповецкий клуб дубль оформил Александр Суворов.
«Сибирь» поднялась на третье место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. «Северсталь» находится на девятой строчке Запада с 34 очками в 36 играх.
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«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Суворов — 9 (бол., Абросимов, Пыленков), 30:21 — 1:0. Суворов — 10, 32:22 — 2:0. Бек — 11, 36:53 — 2:1. Пьянов — 2 (Шаров, Назаревич), 45:52 — 2:2. Шашков — 4 (мен.), 52:15 — 2:3.
Вратари: Самонов (58:54) — Костин.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 31 (9+13+9) — 23 (5+9+9).
Судьи: Акузовский, Соин.
28 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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