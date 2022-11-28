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Сегодня, 21:15

Гол Шашкова принес «Сибири» победу над «Северсталью»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сибирь» на выезде обыграла «Северсталь» в мате регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Новосибирска отметились Тэйлор Бек, Валентин Пьянов и Никита Шашков. За череповецкий клуб дубль оформил Александр Суворов.

«Сибирь» поднялась на третье место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. «Северсталь» находится на девятой строчке Запада с 34 очками в 36 играх.

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«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Суворов — 9 (бол., Абросимов, Пыленков), 30:21 — 1:0. Суворов — 10, 32:22 — 2:0. Бек — 11, 36:53 — 2:1. Пьянов — 2 (Шаров, Назаревич), 45:52 — 2:2. Шашков — 4 (мен.), 52:15 — 2:3.

Вратари: Самонов (58:54) — Костин.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 31 (9+13+9) — 23 (5+9+9).

Судьи: Акузовский, Соин.

28 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сибирь
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8 Витязь 34 15 19 37
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11 Сочи 33 5 28 16
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1 Автомобилист 35 24 11 51
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3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 36 21 15 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
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28.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 3 : 4 ОТ
28.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 4 : 3 ОТ
28.11 19:00
Локомотив – Авангард
 - : -
28.11 19:00
Северсталь – Сибирь
 2 : 3
28.11 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
28.11 19:30
ЦСКА – Витязь
 - : -
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