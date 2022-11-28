КХЛ: «Локомотив» — «Авангард», ЦСКА — «Витязь» и другие матчи 28 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

28 ноября, понедельник

12.00 (мск) «Амур» — «Нефтехимик»

17.00 «Автомобилист» — «Барыс»

19.00 «Локомотив» — «Авангард»

19.00 «Северсталь» — «Сибирь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск)

19.30 ЦСКА — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут