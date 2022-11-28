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Сегодня, 09:05

КХЛ: «Локомотив» — «Авангард», ЦСКА — «Витязь» и другие матчи 28 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты «Локомотива» празднуют заброшенную шайбу.
Фото ХК «Локомотив»
Регулярный чемпионат КХЛ.

28 ноября, понедельник

12.00 (мск) «Амур» — «Нефтехимик»

17.00 «Автомобилист» — «Барыс»

19.00 «Локомотив» — «Авангард»

19.00 «Северсталь» — «Сибирь»

19.30 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск)

19.30 ЦСКА — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 33 22 11 49
3 Локомотив 35 21 14 48
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 35 13 22 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 33 5 28 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 34 22 12 48
3 Адмирал 36 21 15 46
4 Сибирь 37 21 16 45
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 34 19 15 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 35 14 21 30
10 Нефтехимик 34 14 20 29
11 Амур 32 12 20 29
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2.12
3.12
28.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
28.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 - : -
28.11 19:00
Локомотив – Авангард
 - : -
28.11 19:00
Северсталь – Сибирь
 - : -
28.11 19:30
Динамо М – Динамо Мн
 - : -
28.11 19:30
ЦСКА – Витязь
 - : -
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