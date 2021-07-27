«Северсталь» расторгла просмотровый контракт с Карой

«Северсталь» расторгла просмотровый контракт с нападающим Владиславом Карой, информирует официальный сайт череповецкого клуба.

В июне 23-летний хоккеист пополнил состав «Северстали» в результате обмена со «Спартаком». Столичный клуб получил права на форварда Аристарха Фальковского.

В минувшем сезоне Кара успел поиграть за «Северсталь» и «Спартак». Всего в регулярке на его счету 3 (1+2) очка в 23 встречах.