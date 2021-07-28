«Динамо» обменяло Даниила Тарасова в «Ак Барс»

Нападающий Даниил Тарасов покидает «Динамо» и отправляется в «Ак Барс». Московский клуб обменял форварда в Казань на денежную компенсацию, сообщает сайт «Динамо».

В общей сложности Тарасов провел за бело-голубых 310 матчей. За это время Даниил стал одним из лидеров команды, установил новый рекорд и стал лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ, обогнав Дениса Кокарева по числу заброшенных шайб за «Динамо». Одним из ярких моментов стал покер, оформленный в матче против «Амура», ставший для «Динамо» первым в истории за последние 35 лет.