«Динамо» обменяло Даниила Тарасова в «Ак Барс»
13:34
Нападающий Даниил Тарасов покидает «Динамо» и отправляется в «Ак Барс». Московский клуб обменял форварда в Казань на денежную компенсацию, сообщает сайт «Динамо».
В общей сложности Тарасов провел за бело-голубых 310 матчей. За это время Даниил стал одним из лидеров команды, установил новый рекорд и стал лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ, обогнав Дениса Кокарева по числу заброшенных шайб за «Динамо». Одним из ярких моментов стал покер, оформленный в матче против «Амура», ставший для «Динамо» первым в истории за последние 35 лет.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/166532-daniil_tarasov_pokidaet___dinamo__
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