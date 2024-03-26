«Северсталь» продлила контракт с Лишкой

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Форвард «Северстали» Адам Лишка подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 24-летним словаком рассчитано на год.

В сезоне-2023/24 Лишка провел 72 матча, в которых набрал 37 (14+23) очков.